Ya es parte de la historia de la Fórmula 1 la clasificación del Gran Premio de Emiratos Árabes Unidos, en donde lamentablemente ya sabíamos que el resultado de Franco Colapinto iba a estar condicionado por aquella penalización de 5 puestos por cambiar componentes en la caja de cambios de su Williams, pero con un nuevo inconveniente surgió cuando el argentino tuvo un pequeño despiste en la práctica libre 2 y rompió mínimamente el fondo plano de su monoplaza, algo que pudo ser reparado pero que afectó enormemente el rendimiento del FW46, algo que estuvo a la vista con Colapinto sin poder pasar de la Q1.

La cara de Franco lo decía todo al arribar al corralito para poder hablar con los medios: “Después de la FP2 se rompió bastante el piso, lo reparamos pero perdimos más de 10 puntos de downforce (carga aerodinámica). Obviamente no teníamos para reemplazar algunas partes y fue muy costoso. Perdí más de 10 puntos en más de tres décimas y eso es montón de performance. Creo que estábamos en una buena posición para este finde, pero el auto no quedó como hubiéramos esperado. No fue una gran qualy, pero es lo que hay“, dijo el pilarense.

"NO TENEMOS OTRO FONDO, SE PARTIÓ MUCHO EN MUCHAS PARTES…" Colapinto, su complicado viernes y los problemas con su auto para sábado y domingo de Abu Dhabi GP

Además, Franco comentó que: “No tenemos otro fondo y se partió mucho en muchas partes, en especial la parte de atrás que es bastante flexible y cuando lo tenés que reparar con una capa de carbono se hace muy rígido, pierde esa flexibilidad para las curvas y el aire deja de pasar. Y después de la FP3 fue muy claro lo que habíamos perdido. Habíamos empezado muy bien el fin de semana y nos caímos. Si bien tratamos de enfocarnos en lo que podíamos a hacer, no fue lo suficiente para pasar porque la pérdida es mucha. Intentaremos mañana remontar para terminar la temporada de la mejor manera. En recta vamos rápidos, así que veremos qué podemos hacer. Tenemos una chance de avanzar”.

¡ATENCIÓN! Colapinto confirmó que su auto no está al 100%.

De esta manera Franco confirma que su monoplaza no está al 100% para afrontar la última competencia del año, en donde, debido a una penalización de Charles Leclerc, el bonaerense largará desde la P19.