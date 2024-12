La temporada 2024 de la Fórmula 1 finalizó este domingo con el Gran Premio de Abu Dhabi, en el que Lando Norris ganó de punta a punta y le dio a McLaren los puntos necesarios para ser campeones del Campeonato de Constructores. por su parte, Franco Colapinto tuvo que abandonar a mitad de la carrera, finalizó decimonoveno, y se despidió de la F1 tras haber disputado nueve GP.

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS’ CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆

What an achievement, what a season! 🧡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo

— Formula 1 (@F1) December 8, 2024