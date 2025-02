Leandro Paredes continuará en la Roma luego de no llegar a un acuerdo con Boca Juniors y ahora reina la incertidumbre sobre su posible retorno al Xeneize a mediados de año, ya que sería inminente el anuncio del club italiano respecto a su renovación de contrato hasta mediados de 2026.

Por eso, Claudio Ranieri, entrenador del elenco italiano sorprendió a todos en conferencia de prensa al anticipar que le daría vacaciones al argentino para que disfrutara de algo de tiempo con su familia: “Te adelanto desde ya que entre los jugadores convocados no encontrarás ni a (Mats) Hummels ni a Paredes. Les di vacaciones. Les di vacaciones porque estos pobres muchachos jugaban poco con De Rossi, jugaban poco con Juric y han jugado mucho conmigo. Nos guste o no, lo dan todo, pero no pueden con la intensidad que han brindado. Entonces les dije ‘vayan de vacaciones’”.

Más tarde, a Ranieri le preguntaron puntualmente por la situación contractual de Paredes, englobando su pase frustrado a Boca y su posible renovación del contrato que expira a mitad de año. Él fue contundente con su respuesta: “Leí que se activaría una opción (de renovación), pero no pude saber más del tema ya que me aboqué a otras cosas. Cuando se habló de Boca, yo estaba seguro de que se quedaría acá”.