Nico Paz vive un presente inmejorable en la Serie A con el Como tras su salida del Real Madrid. El español que representa a la Selección Argentina bridó en las últimas horas una entrevista con Sky Sports, donde dejó en claro su admiración por Lionel Messi y reveló una indicación de Lionel Scaloni que lo dejó sin palabras en su debut con la Mayor ante Bolivia por Eliminatorias.

El volante recordó con emoción su primer encuentro con el capitán de la Scaloneta y lo que significó para él estar en el mismo equipo que el campeón del mundo: “Esta foto con Messi… ¡‘G.O.A.T.’! Este también fue uno de los mejores momentos de mi vida, cuando tuve la oportunidad de conocer al mejor futbolista de la historia para mí. Fue muy especial porque pensé que no lo lograría, que se retiraría antes de que yo llegara a la selección, si es que alguna vez llegaba. Por eso fue el doble de emocionante poder conocerlo, ver que es un ser humano como todos, una persona increíble que ayuda mucho a los jóvenes. Fue una locura”, aseguró.

En la nota, reveló lo que sintió cuando Scaloni lo llamó para ingresar al terreno de juego: “Antes de entrar al campo, el entrenador me estaba explicando dónde jugaría y me dijo: ‘Juegas arriba, con Messi’. Me quedé sin palabras, pensaba que estaba soñando. Luego, poder darle un pase y que lo convirtiera en una asistencia… diría que este fue el mejor momento de mi vida“, señaló el joven futbolista de 20 años.

“Es increíble. Para mí fue una gran emoción. Muchas veces nos sentábamos juntos, hablamos mucho: me preguntaba cómo era Fábregas como entrenador, porque son grandes amigos. Fue hermoso conocerlo”, añadió.