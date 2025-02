River e Independiente protagonizarán uno de los platos fuertes de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025. Este sábado, finalmente a las 20:15, luego del cambio de horario por las altas temperaturas, el equipo de Marcelo Gallardo buscará mejorar su opacada versión del arranque y sumar de a tres, mientras que el Rojo quiere sostener el liderazgo con puntaje ideal.

Sexto con cinco puntos en la zona B, producto de una victoria y dos empates, el Millonario intentará cambiar la cara después de tres jornadas en las que careció de funcionamiento y asociaciones, quedando hasta el momento en deuda tras un mercado de pases de primer nivel.

Pese a la floja perfomance en el empate con San Lorenzo, en la que se vio superado por el conjunto de Miguel Ángel Russo en términos futbolísticos, en principio el plan del Muñeco es no patear el tablero ni mover demasiadas piezas, sino seguir confiando en la base de jugadores que vienen jugando.

Lo que sí es prácticamente un hecho es que la línea de tres centrales en el fondo que probó y no funcionó en la visita al Ciclón, quedará atras y River volverá a la tradicional formación con cuatro defensores en el Monumental. Germán Pezzella sería el elegido para salir del fondo y que ingrese Rodrigo Aliendro, con el objetivo de sumar un hombre más en el medio y darle más equilibrio al equipo como ladero de Enzo Pérez.

Por su parte Independiente llega al Monumental, lugar en que no gana desde el 2009, con la flechita para arriba ya que es líder en soledad de la zona y con puntaje ideal, luego de tres victorias en los últimos 3 partidos. Debido al buen funcionamiento que mostró el Rojo en la fecha pasada contra Gimnasia el entrenador, Julio Vaccari, decidió no cambiar el esquema y repetir el mismo once.

Posible formación de River

Armani, Montiel, Pezzella o Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña, Galoppo, Enzo Pérez, Aliendro, Lanzini, Driussi y Miguel Ángel Borja.

Posible formación de Independiente

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Adrián Spörle; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Luciano Cabral, Gabriel Ávalos y Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.