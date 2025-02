Después de la victoria de Racing por 2-0 ante Boca, Gustavo Costas, técnico de La Academia habló en conferencia de prensa y llenó de elogios a sus jugadores tras disputar la cuarta fecha de la Zona A del Apertura 2025 de la Liga Profesional.

“Contento, feliz. Hicimos un buen partido. El otro día jugamos mal y nos ganaron muy bien. Hoy el equipo volvió. Lo habíamos hablado, del compromiso que tenemos. Fuimos muy claros ganadores. Pensé que iba a ser un partido más difícil el partido, pero los jugadores lo hicieron fácil. Lo ganamos de entrada“, expresó.

Por otra parte, evitó responder a las explosivas declaraciones de Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, quien explotó por las dos polémicas del partido (el lateral de Gastón Martirena que terminó en el gol de Luciano Vietto y un presunto penal de Juan Nardoni). “No voy a meterme. No voy a hablar de lo que dijeron ellos. Se ganó muy bien. No nos generaron situaciones de gol. Una jugada en el segundo tiempo, ni patearon al arco. Fue claro y contundente. Cuando me toca jugar mal, lo digo. Hoy los tengo que alabar”, expresó el entrenador.

El entrenador también aprovechó para elogiar a sus jugadores y defendió a algunos en particular: “Juan Nardoni no estaba para jugar y dejó todo. Bruno Zuculini lo mismo. Estos pibes dan todo y algunas veces lo putean. Me habrán insultado bastante que puse a Colombo, no? Lo puse porque confío en ellos. No iba a jugar ninguno de los dos pero en la semana dieron todo. Colombo se quería ir. A Colombo le dije que tire el teléfono a la mierda y que se quede. Al hincha de las redes le pido que no insulte tanto. Ellos son pibes o nenes que viven de esto. Me puteaban porque ponía a Martirena. Hoy le cantan “uruguayo uruguayo”. Por eso les pido que no puteen a los jugadores”, finalizó.