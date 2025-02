Vélez Sarsfield y San Lorenzo igualaron sin goles en José Amalfitani por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025. Poco para rescatar del primer encuentro de la jornada del sábado, la cual arrancó con este picante partido en Liniers y sigue con los clásicos River-Independiente y termina con Racing-Boca.

Lo único positivo para el equipo de Sebastián Domínguez es el primer punto en el torneo. Vélez atraviesa una dura crisis deportiva, no ganó ni marcó goles en 2025, y no encuentra el rumbo tras la consagración en el segundo semestre de 2024 y la salida de Gustavo Quinteros.

El equipo de Miguel Ángel Russo aún no puede contar con su capitán y figura Iker Muniain, que sigue en su España natal recuperándose de un desgarro. Pero el Ciclón se las arregla porque no perdió en lo que va del año: ganó sus tres partidos de pretemporada y en el campeonato venció a Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata, e igualó sin goles ante River en la última fecha y hoy con Vélez.

Orlando Gill no recibió goles una vez más y ya son cuatro partidos con la valla invicta. Gustavo Alfaro, técnico del seleccionado paraguayo, había elogiado días atrás al arquero: “Es un chico que ha mostrado mucha capacidad, solidez y madurez para manejar un arco difícil”.

⭐️🇵🇾 Orlando Gill NO RECIBIÓ GOLES y suma 4 VALLAS INVICTAS en 4 partidos en el arco de San Lorenzo.

🔒vs. Talleres.

🔒 vs. Gimnasia.

🔒 vs. River.

🔒 vs. Vélez.

Brutal nivel del lungo de 24 años, made in San Lorenzo de Paraguay. 🪜 pic.twitter.com/tY5j2iWrs9

