Philadelphia Eagles aplastó a Kansas City Chiefs y se quedó con el Super Bowl LIX. El marcador acabó 40-22 en el estadio Caesars Superdome de Luisiana, Nueva Orleans, gracias a una gran superioridad y la ventaja conseguida en los dos primeros cuartos.

El mariscal Jalen Hurts, texano de 26 años, fue elegido el MVP Finals. “Dios es bueno. Es más grande que todos los altos y bajos”, dijo en la televisión post partido.

Los elogios de la NFL: “El mariscal de campo de los Eagles fue magistral contra la jacadeada defensa de Kansas City, completando 17 de 22 pases para 221 yardas con dos touchdowns y una intercepción. Añadió 72 yardas corriendo a su productiva noche y anotó el primer touchdown del juego de Filadelfia”.

Patrick Mahomes y sus Chiefs quedaron en las puertas de algo inédito para la NFL: obtener tres títulos consecutivos. La gloria es para Las Águilas esta temporada, que consiguieron su segundo campeonato después de ocho años (Super Bowl LII) al vencer en aquella oportunidad nada más ni nada menos que a los New England Patriots de Tom Brady.

