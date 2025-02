La fiscal Mónica Cuñarro solicitó el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa en la que está procesado por abuso sexual contra Melody Rakauskas. Cuñarro argumentó que no hay pruebas suficientes que sostengan la acusación y señaló que la denunciante habría mantenido un “patrón de conducta” en el que se relacionaba con hombres casados, los grababa y luego les pedía dinero. Sin embargo, la causa aún podría ser elevada a juicio oral, ya que Rakauskas, en su rol de querellante, pidió que se cierre la instrucción y se avance con el proceso.

Espinoza sigue procesado por abuso sexual simple y desobediencia, luego de que la Cámara del Crimen confirmara la acusación. Según la denuncia, el intendente habría forzado y manoseado a Rakauskas en mayo de 2021 durante un encuentro laboral en su departamento. También se le imputa haber incumplido una orden de restricción al contactarla a través de una expareja para que desistiera de la denuncia.

La fiscal Cuñarro sostuvo que el relato de la denunciante no es verosímil y que su negativa a realizar pericias psiquiátricas o aportar sus dispositivos electrónicos impide corroborar su versión. Además, afirmó que no hay pruebas materiales que respalden la denuncia, como atención médica, llamados al 911, testigos o registros de cámaras de seguridad. “Las pruebas reunidas no permiten verificar que hubo un abuso sexual simple de su parte a la querellante”, afirmó en su dictamen.

Un episodio ocurrido en marzo de 2023 en Nueva Delhi también fue considerado por la fiscal. Según informes diplomáticos, Rakauskas fue internada tras haber ingerido medicamentos psiquiátricos en un intento de suicidio, mientras que ella sostuvo que agentes indios intentaron matarla con una sustancia sospechosa, relacionando el hecho con la causa contra Espinoza. Los médicos recomendaron su internación psiquiátrica y su posterior repatriación.

