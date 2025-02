El acuerdo entre Estudiantes de La Plata y el empresario Foster Gillet, revolucionó al club platense: en el actual mercado de pases, incorporó a Cristian Medina, Lucas Alario, Facundo Farias y Alexis Castro.

Con los fondos de Gillet, el Pincha sumó al ex Boca Juniors tras pagar la cláusula que lo unía al club de 15 millones de dólares. Con la llegada del volante, Sebastián Verón utilizó sus redes sociales para sentenciar lo que se venía: “Bievenido a la Revolución”,

Pero pasaron los días, se convirtieron en semanas y los fondos provenientes del empresario no aparecieron y empezaron a generar dudas. Hay mucho dinero en juego, mezclado entre ilusiones e incredulidad.

Por este motivo y ante la presión de algunos sectores, como la prensa, Sebastián Verón salió a dar explicaciones y poner paños friós. Su imagen también está en juego y si el negocio trunca, quedará expuesto.

“Lo que está demorando la transferencia de los fondos es una cuestión administrativa, que incluye las restricciones conocidas que hay en el país y que hay que acomodar. Con Foster Gillett hablo día por medio, él está en Buenos Aires y está ocupado en resolver esta situación y en cumplir”, explicó el presidente en una entrevista con Cielosports.com

“Los compromisos se van a terminar cumpliendo. Lo que se está haciendo es para que no se vuelva a repetir en el futuro. Cuando movés una cantidad grande de dinero te bloquean la cuenta y te preguntan. Lamentablemente no se contempló o no se hizo en sun momento y ahora tenemos esta demora. Esperemos que se resuelva para poder seguir funcionando”, agregó.

También se dio lugar a tirarles un palito a aquellos que quiere que le vaya mal o que simplemente tienen esas intenciones y buscan desestabilizarlo con operaciones públicas y mediáticas:

“Cuentan cosas para desestabilizar, para llevar miedo, y van a generar el efecto contrario. Se va a hacer porque es lo mejor para el club, es muy difícil que se caiga”, concluyó la Brujita.