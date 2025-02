En Avellaneda, Independiente goleó al vigente campeón del fútbol argentino Vélez Sarsfield. Fue un aplastante 3-0 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 para quedar como único líder del Grupo B.

Los Diablos tienen 12 puntos (cuatro ganados y uno perdido). Con 11 porotos los siguen tres equipos: Rosario Central, Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors -y puede sumárseles River si gana en Mendoza-.

Los goles del equipo de Julio Vaccari. Un doblete del paraguayo Gabriel Ávalos en el primer tiempo y el restante de Luciano Cabral en el complemento, un golazo del Nº 10 con tiempo para pensar dentro del área y colocarla en el ángulo del arquero Tomás Marchiori.

El centrodelantero del Rojo es otro en este primer semestre del año. Cambió las quejas de los hinchas en las tribunas por aplausos. Y es el máximo goleador del campeonato con cinco goles (lo sigue Maravilla Martínez con cuatro gritos).

Preocupante momento del campeón

El arranque de Sebastián Domínguez como técnico del Fortín en reemplazo de Gustavo Quinteros no puede ser peor. Lo que quedó del Vélez campeón no solo aún no ha ganado (cuatro derrotas y un empate ante San Lorenzo), sino que ni siquiera ha hecho goles a favor.

