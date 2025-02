La espera terminó, este lunes por la noche, Luka Doncic hizo su primera aparición con la camiseta de Los Ángeles Lakers y no decepcionó. En un Crypto.com Arena colmado, con entradas de reventa que alcanzaron los 10.000 dólares y un ambiente de fiesta, el esloveno dio sus primeros pasos en el equipo angelino durante la contundente victoria por 132-113 sobre el Utah Jazz.

Desde antes del salto inicial, la expectativa era máxima. Cada uno de los 18.997 espectadores presentes recibió una remera de Doncic, mientras que las tribunas se poblaron de celebridades como Will Ferrell, Adele y Flea, el legendario baterista de Red Hot Chili Peppers. Incluso Dirk Nowitzki, ícono de los Dallas Mavericks y mentor de Luka, asistió al encuentro aunque no sin antes ofrecer disculpas mediante X a los fanáticos de su ex equipo.

El partido, sin embargo, tuvo poca historia. Utah solo pudo competir durante el primer cuarto, antes de sucumbir ante el poderío local. Los Lakers llegaron a sacar una diferencia máxima de 34 puntos, permitiendo que el entrenador JJ Redick dosificara los minutos de su nueva estrella. Doncic jugó apenas 24 minutos, pero le bastaron para dejar destellos de su talento con 14 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Debut y 6ta victoria consecutiva. pic.twitter.com/sKZW2CE6o8 — Los Lakers (@LosLakers) February 11, 2025

LeBron James, por su parte, tomó un rol más secundario en la conducción y dejó que su nuevo socio se adueñara del equipo. Aun así, el Rey brilló con 24 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, dejando en claro que la dupla que forma junto a Luka promete grandes cosas. Con este debut soñado, los Lakers ya piensan en lo que viene.

El próximo miércoles volverán a enfrentar al Jazz, esta vez en Utah. Luego, recibirán a los Charlotte Hornets el miércoles 19 de febrero en un partido reprogramado por los incendios en Los Ángeles. La primera gran prueba para Doncic y compañía llegará el sábado 22 de febrero, cuando visiten a los campeones defensores, los Denver Nuggets. Será entonces cuando el esloveno pueda demostrar hasta dónde puede llevar a estos Lakers que, con su llegada, parecen más peligrosos que nunca.

El inicio de una gran historia. 🪄👑 pic.twitter.com/abw72hNsl9 — Los Lakers (@LosLakers) February 11, 2025