El presidente de Banfield, Matías Mariotto, expresó su profunda indignación tras el polémico arbitraje en la derrota por 1-0 ante Estudiantes de La Plata. El dirigente verdolaga salió con firmeza a criticar los fallos arbitrales que, según él, perjudicaron a su equipo en estas primeras cinco fechas del Torneo Apertura.

Mariotto inició su descargo destacando su “orgullo absoluto” por el plantel y el cuerpo técnico, resaltando que el equipo se ha desempeñado con esfuerzo, compromiso y respeto hacia los árbitros. Sin embargo, dejó en claro su descontento con el desarrollo de los encuentros y enumeró detalladamente los fallos en su contra.

“Voy a hacer un breve recuento: primera fecha, penal Defensa y Justicia, no fue. Segunda fecha, Banfield-Newell’s, a Lollo no le sacaron roja. Tercer fecha, parejito Lobo Medina, también lo sufrimos todo. Cuarta fecha, penal a Belgrano, no dejan hacer el tiro libre al finalizar el primer tiempo, no dejan ejecutar el corner al finalizar el segundo tiempo, después de largos minutos de espera. Quinta fecha, Banfield-Estudiantes, penal que no fue, foul a Maldonado, codazo en la cara a Maldonado, cobran mano“.

A Banfield lo vamos a defender con uñas y dientes, en donde sea. Estamos orgullosos del gran trabajo de nuestro equipo y vamos a hacer lo necesario para cuidar los intereses de nuestro club. pic.twitter.com/L7QWcPNACp — Matías Mariotto (@matumariotto) February 12, 2025

“Vamos a poner la cara”

El presidente del Taladro insinuó que su club está siendo deliberadamente perjudicado: “Evidentemente esa amenaza que recibió el socio y socia de Banfield está siendo cumplida, estamos necesitando esa suerte que nos avisaron que íbamos a necesitar”. Además, vinculó esta situación con la transparencia de su gestión, afirmando que los informes sobre el mercado de pases y la administración del club molestan a ciertos sectores.

Mariotto finalizó su declaración con un mensaje contundente: no respondería preguntas, pero aseguró que el club está unido, dolido y enfocado en afrontar la situación con valentía. “Vamos a poner la cara”, cerró, dejando en claro que Banfield no se quedará callado ante lo que considera una injusticia.