Logan Paul, el excéntrico youtuber estadounidense, ha generado revuelo en las redes sociales al desafiar a Lionel Messi a una pelea de boxeo. El hermano de Jake Paul, conocido por sus controversiales enfrentamientos, busca protagonismo una vez más, esta vez con un desafío inusual. La razón detrás de esta provocación se relaciona con un conflicto legal entre dos marcas de bebidas energizantes: Prime, propiedad de Logan Paul, y Más+, vinculada a Messi. Ambas compañías se han demandado mutuamente en los Estados Unidos.

El origen del conflicto radica en la acusación que el equipo legal de Logan Paul lanzó contra Más+. Según los abogados del youtuber, la marca de Messi está “apoderándose” de los diseños de Prime, lo que podría generar confusión entre los consumidores. Sin embargo, la respuesta de la empresa Más+ fue tajante, asegurando que no están infringiendo la propiedad intelectual de la competencia.

En un video viral publicado en su cuenta de TikTok, Logan Paul no se guardó nada y lanzó duras críticas: “Hermano, ustedes nos copiaron. Todos lo han visto, ellos vieron lo que hiciste. Y recibimos una demanda, espera un momento, esto es injusto”. Además, el influencer dejó claro que no dudó en presentar una contrademanda por lo que considera una injusticia legal.

La situación se calentó aún más cuando Paul se refirió directamente a Messi, sugiriendo que el astro argentino podría resolver el conflicto subiendo al ring: “Si no puedes vencer al mejor, tú tienes que ser el mejor, pero eso es ilegal, ese es nuestro diseño. Nos estamos defendiendo y ¿eso es acoso? Fuera de bromas, les juro que consideraría dar marcha atrás a la demanda, solo si…. Logan Paul vs Messi. Te veo en el ring hermano“.

Este insólito reto ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales, donde seguidores de ambos personajes se preguntan si alguna vez veremos a Logan Paul y Lionel Messi enfrentándose en un ring de boxeo. Mientras tanto, el conflicto legal entre Prime y Más+ sigue su curso, con la controversia y la tensión aumentando día a día.

Logan Paul just called out Lionel Messi for a boxing match to settle their lawsuit 😭 pic.twitter.com/TOZsBGXXnO

