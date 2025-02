Este viernes comienza el All Star Game de la NBA en San Francisco, California. Los mejores jugadores del mundo se reúnen al prestigioso evento que tendrá una formate inédito, además de los habituales concursos de habilidades, volcadas y triples.

Del 14 al 16 de febrero la competencia de la NBA se suspende para darle paso al Juego de las Estrellas. LeBron James volverá a romper un récord, y no será cualquiera: el domingo se convertirá en el jugador más longevo (40 años) en comenzar como titular en un All Star, superando a un tal Michael Jordan, en la edición 2003 con 39 años cuando era jugador de Washington Wizards.

El plato fuerte del Juego de la Estrellas, tendrá un formato diferente en 2025, ya que no habrá un solo partido entre los 24 jugadores votados de las Conferencia Este y Oeste. El formato será el de un cuadrangular con reglas especiales.

Your Friday watch guide for #NBAAllStar ⭐️

The weekend from The Bay begins at 12:30pm/et on the NBA App!

➡️: https://t.co/b8OJbLKjPG pic.twitter.com/9tVjhN7TBu

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 14, 2025