Estelar presentación de Carlos Alcaraz en su primer partido como titular en el Everton, y en su regreso al fútbol europeo tras un breve paso por el Flamengo de Brasil. Charly anotó un gol y una asistencia en el triunfo 2-1 de los Toffees ante Crystal Palace.

A lo Licha. Alcaraz hizo el gol del triunfo a los 80′ minutos del partido y lo celebró apropiándose del festejo de Lisandro López, uno de los últimos ídolos de Racing y ex compañero en sus inicios en la Academia (desde el 2020 al 2022, cuando dio el salto al Southampton).

Beto fue el encargado de abrir el marcador con una habilitación del argentino; sin embargo, la ventaja parcial duró poco por el rápido empate del goleador Jean-Philippe Mateta para el equipo de Londres antes del descanso en el Selhurst Park.

First start.

First assist.

First goal.

Charly Alcaraz. 🫶 pic.twitter.com/ceYkTdotvg

— Everton (@Everton) February 15, 2025