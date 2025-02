Francisco Cerúndolo perdió contra Joao Fonseca y no pudo gritar campeón en el Argentina Open. El tenista argentino, ubicado en el 28° puesto del ranking ATP, cayó ante el brasileño por 6-4 y 7-6 (1) en casi dos horas de partido.

El argentino tomó la iniciativa, dejó atrás su inicio dubitativo e intentó imponer su ritmo, pero sus errores constantes con la derecha le dieron aire al brasileño, que no dudó en aprovechar cada oportunidad para dar pelea. De esta manera, se llevó un primer set peleado por 6-4.

En el segundo set, Fonseca sacó pecho y demostró una gran madurez pese a su corta edad. Es que el brasileño no dio lugar para ninguna disputa y se impuso por 7-1 para redondear el 7-6 en el set. De esta manera, se consagró como el campeón más joven en la historia del certamen.

Showstopper. Superstar. Just Fonseca 🤩🇧🇷🏆

The teenage sensation soars to victory 6-4 7-6(1) as the first man born in 2006 or later to win an ATP trophy@ArgentinaOpen | #ArgOpen2025 pic.twitter.com/5XBhqm2G0j

— ATP Tour (@atptour) February 16, 2025