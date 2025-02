Francisco Cerúndolo consiguió el mejor triunfo de su carrera en los cuartos de final del Argentina Open 2025, derrotó al alemán número 2 del mundo Alexander Zverev por 3-6, 6-3 y 6-2, en un partido que duró más de 2 horas. Luego del match, el alemán no ocultó su bronca.

Cerun-ÍDOLO 🇦🇷@FranCerundolo knocks out world No.2 Zverev to become the first Argentine to earn a top 2 win on home soil since 2002! pic.twitter.com/86NWuLGWUm

— Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2025