En la noche del lunes, desde las 21.30 horas, Instituto y San Lorenzo cierran el telón de la sexta fecha del Torneo Apertura 2025 en El Monumental de Alta Córdoba.

El conjunto de Miguel Ángel Russo, de buen andar en el torneo doméstico, buscará traerse puntos de La Docta para seguir en las primeras posiciones de la Zona B (11 puntos, cuarto lugar) y estirar el invicto que hilvanó el equipo (3 victorias y 2 empates).

Pese a los reiterados escándalos institucionales a mano de los dirigentes y de la ausencia de su ancho de espada, Iker Muniain, el Ciclón ha encontrado regularidad, le convierten poco y no pierde. El arquero paraguayo Orlando Gill, es una de la revelaciones del torneo y arriba Andrés Vombergar, se destaca con goles.

Del otro lado el Instituto de Córdoba de Pedro Troglio, ex entrenador de San Lorenzo en 2022, ciclo que duró apenas 10 partidos. Los cordobeses vienen de empatar 0 a 0 en la quinta fecha en su visita a Unión en Santa Fe.

Aunque las estadísticas marcan que en los 2 últimos partidos en Alta Córdoba, La Gloria convirtió 5 cinco goles, no recibió y ganó ambos: 3 a 0 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata y 2 a 0 vs. Vélez.

Posibles formaciones

El partido podrá verse por la pantalla de TNT Sports y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra. En el VAR lo acompañará el juez Yamil Possi.

Instituto: Manuel Roffo; Lucas Rodríguez, Fernando Alarcón, Gonzalo Requena, Juan Franco; Jonás Acevedo, Francis Mac Allister, Gastón Lodico, Damian Batallini; Jonathan Dellarossa y Alex Luna

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripicchio, Elián Irala; Alexis Cuello, Matías Reali, Malcolm Braida; Andrés Vombergar.