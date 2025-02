James Vowles, jefe de Williams, comparó al piloto español Carlos Sainz con el joven Franco Colapinto al resaltar las virtudes del piloto madrileño y su impacto en el equipo. Según Vowles, la incorporación de Sainz ha sido fundamental para elevar el nivel de la escudería británica: “Carlos ofrece una dimensión nueva. Ha elevado significativamente el nivel del equipo, las largadas y la gestión de neumáticos“.

Específicamente al momento de hacer una comparación entre Colapinto y Sainz, el jefe de la escudería no tuvo pelos en la lengua al afirmar: “Aporta una dimensión completamente nueva, donde Franco, a pesar de toda su habilidad en el auto, obviamente casi le estábamos enseñando en el camino lo que hacen los sistemas de control“.

Además agregó: “Ahora tenemos un experto en esto que ha ganado carreras y eso realmente ha hecho crecer al equipo. Lo mismo ocurre con las salidas: piense en todos los elementos auxiliares“.

La contratación de Sainz, según Vowles, ha sido un acierto clave para la evolución de Williams. Durante las pruebas de postemporada en Abu Dhabi, a bordo del FW46, el análisis del piloto sobre la aerodinámica fue preciso y valioso.

“Nos dio una respuesta inmediata y precisa sobre la aerodinámica. Su análisis coincidió con el de (Alex) Albon y nos confirmó que estábamos en la dirección correcta“, destacó el jefe reafirmando que el equipo de Grove está transitando el camino adecuado para mejorar su rendimiento en la Fórmula 1.

Por su parte, el ex Ferrari, quien cuenta con una exitosa trayectoria y ha ganado cuatro Grandes Premios con la escudería italiana, expresó su entusiasmo por su nuevo rol en Williams. “No sé cómo voy a reaccionar al luchar por los puestos 7 a 15, pero estoy motivado y me siento respaldado por el equipo“.