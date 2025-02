Una historia que no terminó con final feliz pese a la obtención de la Copa Sudamericana 2024 con Racing. El autor del 3 a 1 en la final ante Cruzeiro, Roger Martínez, reveló el motivo de su salida del club y apuntó contra el actual presidente, Diego Milito.

El colombiano, que hoy milita en el fútbol de Arabia Saudita con la camiseta del Al-Taawon, no se fue de la Academia como esperaba, tras su segundo ciclo en Avellaneda.

Sin dar nombres propios, los dardos lanzados por el delantero fueron dirigidos para Diego Milito y Sebastián Saja (Directo Deportivo), quien negocia los contratos con los futbolistas:

“Me fui de Racing porque sentí que no me querían. No hicieron un esfuerzo para que me quedara”, confesó Martínez en una entrevista que le realizó el periodista César Merlo.

🚨Roger Martínez rompe el silencio: «Me fui de Racing porque sentí que no me querían».

Sí tuvo palabras de aprecio para con el entrenador Gustavo Costas, quien según el futbolista, lo llamó reiteradas veces en sus vacaciones para que siga en el club:

“Gustavo Costas siempre me hizo sentir importante, eso fue muy especial. En las vacaciones me llamaba y me decía: ‘Quiero que te quedes, sos importante. Mirá que vos hacés los goles importantes’” sentenció el colombiano.

Tras su salida, Racing trajo a Adrián “Rocky” Balboa proveniente de Unión de Santa Fe quien ya anotó dos goles (frente a Barracas Central y Belgrano de Córdoba).