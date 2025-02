Hernán Barcos, delantero experimentado de Alianza Lima, se mostró disconforme sobre el arbitraje en lo que fue el partido de ida en la serie entre su equipo y Boca Juniors en la Copa Libertadores. En una entrevista en ESPN, Barcos expresó que lo único que piden es que el arbitraje sea justo.

El ex Liga de Quito comentó: “Nosotros lo que siempre pedimos es que el arbitraje sea justo, nada más. Que no nos regalen nada, pero que tampoco nos maten“. El delantero también recordó incidentes de otros partidos en los que consideró que las decisiones arbitrales no fueron justas: “Ya nos han pasado situaciones en varias Libertadores donde decís: ‘Esto es porque somos peruanos, porque somos Alianza y tal vez no tenemos tanta fuerza en la CONMEBOL‘”.

En relación al encuentro reciente contra Boca, el atacante hizo notar que el árbitro sancionó severamente a su equipo, con tres faltas cometidas y tres tarjetas amarillas para Alianza, mientras que los jugadores del Xeneize no recibieron el mismo trato. El delantero hizo un llamado al árbitro para que aplicara la justicia de manera equitativa, sin regalar nada, pero sin ser excesivamente estricto con su equipo.

“PEDIMOS QUE SEAN LEALES” Hernán Barcos habló sobre el arbitraje y palpitó la vuelta en la cancha de Boca. 📺 No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/B9UtRyEt3G — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 19, 2025

A pesar de las dificultades en el arbitraje, Barcos se mostró optimista respecto al rendimiento de su equipo ayer por la noche en el que lograron un resultado positivo: “Sacamos un resultado positivo, un rival como Boca no es fácil ganarle. No tuvieron tantas claras, pudimos haber ganado con más contundencia“.

En cuanto a la preparación de su equipo para la vuelta, Barcos fue claro: “Ahora tenemos que hacerlo igual o mejor. Es importante quedarnos con una victoria. Tenemos otros 90 o 95 minutos para ratificar lo hecho y por qué no volver a ganar“. El delantero enfatizó que la victoria en el primer partido fue fundamental, pero no suficiente para asegurar el pase, ya que aún quedaba mucho por demostrar en los 90 o 95 minutos restantes.

Por último, el delantero se refirió a la exigente seguidilla de partidos que enfrentan los Blanquiazules entre el torneo local y la Libertadores: “En 13 días jugamos cuatro partidos, venimos un poco cargados y ahora volvemos a jugar el viernes. El sábado descansamos, el domingo viajamos y el martes tenemos otra final…”