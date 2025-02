Hoy se definen los últimos cuatro equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League, en el cierre de los duelos de playoffs. Estos partidos de ida y vuelta, que se llevaron a cabo esta última semana, han sido decisivos para determinar los equipos que seguirán su camino hacia la gloria europea. Ayer, equipos como Brujas, Feyenoord, Bayer Munich y Benfica lograron su pase, eliminando a Atalanta, Milan, Celtic y Mónaco, respectivamente, en emocionantes encuentros.

Este miércoles, los focos estarán sobre los cuatro duelos restantes, que serán clave para conocer los últimos clasificados. A las 14:45 el Borussia Dortmund, con su contundente 3-0 sobre el Sporting Lisboa en Portugal, buscará sellar su clasificación con una ventaja sólida. Luego a las 17:00 comenzarán los otros tres encuentros donde, el Real Madrid se enfrenta al Manchester City en un duelo que promete mucha acción, tras la victoria de los Merengues por 3-2 en la ida, en un partido que fue decidido sobre el final.

En otro duelo con goleada, el PSG tendrá que defender su 3-0 logrado en Brest, con la mirada puesta en asegurar su pase a la siguiente ronda. El equipo parisino ha demostrado ser uno de los favoritos para seguir en competencia, aunque la vuelta siempre trae sorpresas. Por su parte, el PSV Eindhoven recibirá a la Juventus donde deberá remontar en casa tras perder 2-1 en Turín.

To decide the four remaining spots in the round of 16 👊#UCL pic.twitter.com/Ihkv3eMft5

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2025