Después del anuncio de Newell’s de que reemplaza a Mariano Soso, Cristian Fabbiani tuvo su presentación en su primera conferencia de prensa. El Ogro no ocultó sus sentimientos con este reciente desafío en sus primeros pasos como técnico: “Estoy feliz, se me nota en la cara. La vida me premió con esta oportunidad. Estoy acá por lo que hice. Vengo a cumplir un sueño”.

“Sé que se ha hablado de mí en este tiempo. No es grato el momento, pero es un placer ver al club cómo ha crecido en este tiempo. Sé que todo depende de los resultados”, agregó sobre el contexto y por qué lo fueron a buscar de Deportivo Riestra.

Una de las frases más curiosas fue la del Manchester de Pep Guardiola: “Creo que el orden gana partidos. No soy el City, así que busco lo básico y no complicar a mi equipo”. Y dejó un mensaje para los jugadores: “Van a tener que correr todos. Por más que muchos hablen mal del GPS, mis volantes me tienen que dar 41 o 42 kilómetros”.

Dejando a un lado el ejemplo del equipo inglés, el Ogro sentó algunas bases sobre lo que pretende del equipo: “Tenemos que entender la situación, empezar por lo básico, priorizar el orden y trabajar”. Y siguió: “El pie que tiene el equipo es muy bueno, el tema es a la hora de la recuperación ser un equipo ordenado”.

Las primeras palabras de Cristian Fabbiani como DT rojinegro 📽️ https://t.co/rCrSVINEiE ¡Vamos, Ogro! 💪🏼 pic.twitter.com/suU1QzSbOQ — Newell’s Old Boys (@Newells) February 20, 2025

Su pasado en Newell’s

En un apartado, Fabbiani se refirió a su fugaz paso por La Lepra en el 2008 en su etapa como jugador antes de irse a River: “No quiero vender humo, en su momento se dijeron cosas. Fue una mala decisión en mi vida, me confundí y se notó. Me fui de Newell’s y nunca volví a jugar bien al futbol”.