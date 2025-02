Clásico caliente en Estambul. El partido este lunes acabó 0-0 pero siguió fuera de la cancha tras los 90′ minutos. El Galatasaray le iniciará un “proceso penal” al técnico de Fenerbahçe, José Mourinho, por supuestas “declaraciones racistas” en la conferencia de prensa.

Las declaraciones de The Special One respecto al árbitro extranjero, el esloveno Slavko Vincic: “Creo que la única razón por la que el partido de hoy ha sido bueno ha sido el árbitro. Los dos equipos han luchado bien. El árbitro ha sido el responsable del buen partido. Su objetivo (por el Galatasaray) era sacar una tarjeta amarilla al jugador de 18 años en el segundo 20. Son muy fuertes en estrategias clandestinas como ésta. Si hubiera sido un árbitro turco, Yusuf habría visto una tarjeta amarilla”.

Y el luso siguió: “En la situación que he comentado, todos los que estaban en el banquillo rival saltaban como monos. Si hubiera sido un árbitro turco, inmediatamente habría sacado la tarjeta y yo habría tenido que sacar al jugador en un minuto. La actuación del árbitro fue de primera. Fue un partido muy competido, quizá no un buen partido en términos futbolísticos, pero hubo una buena competitividad”.

La igualdad en la jornada 24 dejó todo igual en la tabla en la recta final: Galatasaray primero con 64 puntos y Fenerbahçe con 58 unidades.

Los flamantes novios Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez estuvieron alentando al equipo del centrodelantero -actualmente lesionado- en el Türk Telekom Arena y las cámaras de televisión los capturaron juntos.

“Desde que asumió el cargo de entrenador en Turquía, el entrenador del Fenerbahçe, José Mourinho, ha emitido constantemente declaraciones despectivas contra el pueblo turco. Hoy, su discurso ha pasado de ser meros comentarios inmorales a una retórica claramente inhumana.

Por la presente, declaramos formalmente nuestra intención de iniciar un proceso penal por las declaraciones racistas realizadas por José Mourinho y presentaremos denuncias oficiales en consecuencia ante la UEFA y la FIFA. Además, observaremos diligentemente la postura adoptada por el Fenerbahçe, una institución que afirma defender “valores morales ejemplares”.

📌 Club Statement from Galatasaray SK

Since the commencement of his managerial duties in Türkiye, Fenerbahçe manager Jose Mourinho has persistently issued derogatory statements directed towards the Turkish people. Today, his discourse has escalated beyond merely immoral comments… pic.twitter.com/NRLsk9F4kT

— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 24, 2025