Foster Guillet fue uno de los protagonistas en este mercado de pases en Argentina. Sin embargo, a medida que pasaron los días, su nombre se manchó por los pases frustrados de Rodrigo Villagra y Valentín Gómez y por la falta del dinero prometido, que nunca llegó a Estudiantes de La Plata. Por eso, Guillermo Tofoni, apoderado del empresario estadounidense, habló sobre el tema y aclaró que no se “borró” y que espera que el “conflicto se destrabe lo antes posible”.

“Parte de la prensa mal informa. Estudiantes demoró la Asamblea. Al no haber Asamblea, Foster tenía cero obligación de invertir en Estudiantes. Sin embargo, Foster le dio activos a Estudiantes por 20 millones de dólares. Fue un gesto de buena voluntad, para poder entrar en el mercado y decir ‘vamos en serio’”, comenzó argumentando Tofoni en una entrevista con Beo Sport.

Y añadió, para llevar tranquilidad: “Foster se manda todo el dinero del fútbol a Inglaterra. Eso le está llevando más tiempo de lo normal, por eso está demorando. Ni bien se destraben los fondos que tiene, va a seguir invirtiendo en la industria”.

“Foster no desapareció, siempre estuvo. Tengo un poder de él para hacer todo tipo de acuerdos en el país. Ahora está en Estados Unidos, volviendo de una negociación con un equipo inglés”, reveló. Además, agregó: “Sobre el tema River y Villagra, Foster no debe nada porque no se firmó nada. En ese punto no hay desprolijidad. Sí, trataron el asunto, pero no se firmó”.

“El caso de Valentín Gómez es diferente que al de Villagra. Ahí se firmó ante escribanía. Vélez no aceptó los avales y prefirió la transferencia, la cual no llegó en tiempo y forma. Entonces el club no hizo la venta porque quería el dinero. Foster no le debe nada a Vélez”, detalló Tofoni.