Boca atraviesa su peor momento en los últimos años y la crisis institucional van en aumento con el correr de las horas. Los dardos empiezan aparecer desde todos los ángulos y en las últimas horas Carlos Tévez volvió aparecer ante las cámaras y habló de la eliminación de la Copa Libertadores.

El último ídolo del club que vistió la camiseta, con mesura, dio declaraciones sobre el momento que vive la institución aunque prefirió no hablar de los dirigentes:

“Es muy difícil opinar, especialmente cuando uno no se siente identificado con quienes están al mando”. Aunque reconoció que el club atraviesa un mal momento y agregó: “es muy fácil criticar en esta situación”.

El dardo de Tévez a Riquelme

Pese a la agonía extendida que atraviesa este Boca desde lo futbolístico e institucional, el Apache prefirió no hacer pública las críticas a la actual gestión que están a la vista de todos.

Pero sí remarcó que cuando la situación era al revés, Riquelme sí salía en los medios a criticar el mal momento que atravesaba el equipo en 2010 y 2011 y la obligación que tenía el club de la Copa Libertadores:

“Yo estuve cuando esta gestión nos criticaba fuertemente si no rendíamos bien o si no clasificábamos… No es bueno estar de ese lado, y no me gustaría que nadie se sienta así” sentenció Carlos Tévez.