El padre de uno de los adolescentes detenidos por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en La Plata, expresó su deseo de que su hijo “se pudra en la cárcel” y pague por lo que hizo. Héctor, en declaraciones a Todo Noticias, relató que su hija lo alertó sobre la participación de su hermano en el robo del auto que terminó con la muerte de la menor y que él mismo se encargó de entregarlo a la policía. “Es una mierda de persona y va a pagar lo que hizo”, sostuvo con firmeza.

Según explicó, su hijo de 17 años vivía en la calle y tenía problemas con las drogas, situación que se agravó tras la muerte de su madre. “Trabajaba conmigo y me robaba las cosas, así que lo eché”, afirmó. Además, mencionó que el joven ya había sido detenido anteriormente por otro robo de auto el 1 de febrero y que él mismo había solicitado a las autoridades que no lo liberaran, pero no obtuvo respuesta.

El padre relató cómo logró que su hijo fuera arrestado. Luego de que su hija le informara que el joven estaba escondido, Héctor intentó radicar la denuncia en la comisaría, pero lo derivaron a otra jurisdicción. Finalmente, con la ayuda de la abuela del adolescente, lograron retenerlo hasta la llegada de la policía. “Cuando lo encontramos, él pedía disculpas y decía que no se había dado cuenta”, recordó.

Fuente: Nexofin