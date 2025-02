La salida de Valentín Gómez sigue sin resolverse y, tras su frustada llegada al Udinese, sigue buscando club. El defensor sigue perteneciendo a Vélez y Fabián Berlanga confirmó que está abierto a negociar, tanto con equipos del exterior como del fútbol argentino.

El defensor del Fortín, que viajó a Europa con la ilusión de sumarse al conjunto de la Serie A, terminó con las manos vacías y deberá reincorporarse al equipo que dirige Sebastian Dominguez el lunes 3 de marzo. Pero, lejos de ser un simple regreso, el presidente del último campeón del fútbol argentino dejó en claro la situación del futbolista: “Si tenemos en cuenta la parte humana, Valentín está sufriendo por las transferencias que no se dieron”.

«VALENTÍN ESTÁ SUFRIENDO, ESTAMOS ESPERANDO QUE EL JUGADOR VUELVA» Fabián Berlanga, presidente de Vélez, sobre la situación actual de Gómez. 📺 No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/xViwWnqBNV — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 25, 2025

Además, Berlanga fue consultado sobre la posibilidad de venderlo a otro equipo de la Liga Profesional (Boca y River pueden incorporar hasta el 12 de marzo), el presidente del Fortín expresó: “No habría problema. Hay que ver los términos, si el jugador quiere ir o no. Siempre y cuando estemos en los valores que Vélez necesita, yo no tengo problema, si el deseo del jugador es ese”.

“Acá no se puede obligar a nadie porque el jugador también tiene el derecho de decir que no quiere jugar. Uno no le puede poner un revólver en la cabeza para que juegue”, sentenció.