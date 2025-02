Fernando Gago, director técnico de Boca Juniors, se mostró firme tras la sorpresiva eliminación en la Copa Libertadores asegurando que se siente “con fuerzas para seguir” en el cargo, a pesar del doloroso resultado en la revancha ante Alianza Lima. El Xeneize fue derrotado por 5-4 en una tanda de penales que selló su temprana salida del torneo, en un partido jugado en La Bombonera: “Es un golpe durísimo. Era una ilusión que teníamos“, expresó el entrenador, visiblemente afectado por la eliminación.

Gago destacó que Boca tuvo muchas situaciones de gol durante el partido y que, por momentos, el equipo mostró un buen rendimiento: “Tuvimos muchísimas situaciones, pero no se dio“. A pesar de la frustración por la eliminación, el técnico dejó claro que el trabajo continúa: “Es un dolor muy grande que tenemos en el vestuario, pero se sigue trabajando. A partir de eso, seguir creciendo“.

Cuando fue consultado sobre su continuidad al frente del equipo, Pintita no dudó en responder de forma categórica: “100 por ciento me siento con fuerzas“. El DT aseguró que, aunque la situación es incómoda, tiene plena confianza en su capacidad para dar vuelta la página: “Es una situación incómoda, pero quiero revancha ya“. Por lo tanto, dejó en claro que no piensa en renunciar.

Para el entrenador Xeneize, el foco está en lo que viene donde solamente le quedará competir por los torneos locales y esperar el Mundial de Clubes: “Hoy el equipo me gustó, generó situaciones. Hasta el último momento tuvimos situaciones. Hay que hacer autocrítica y, a partir de eso, seguir trabajando“.

Finalmente, el entrenador se refirió a los próximos desafíos, dejando claro que Boca debe seguir adelante: “Hay que pensar en el torneo y el Mundial de Clubes para conseguir los objetivos“, concluyó. Gago reafirmó su compromiso con el club y su intención de luchar por nuevos logros, a pesar del difícil comienzo de año por las malas actuaciones futbolísticas y especialmente esta dura caída de la ilusión para todo el mundo azul y oro.