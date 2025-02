Con un gol de Lionel Messi, el Inter Miami se impuso 3-1 al Sporting Kansas City, avanzando así a los octavos de final de la Concachampions. Tras un triunfo ajustado 1-0 en Kansas la semana pasada, el equipo de Florida ofreció una gran actuación en el Chase Stadium de Miami, asegurando su pase a la siguiente fase del torneo. Los goles de Luis Suárez, Tadeo Allende y Messi fueron claves en el resultado final.

El gol de la Pulga, que abrió el marcador, fue una verdadera joya. El astro argentino recibió un centro desde la izquierda en el borde del área, controló el balón de pecho y, con una espectacular volea, disparó un zurdazo imposible para el arquero rival. Este gol mostró nuevamente su calidad y reafirma su gran comienzo de año, consolidando su rol como líder del equipo.

El equipo dirigido por Javier Mascherano se mostró muy sólido en ambas etapas del partido. Si bien la ida en Kansas había sido una dura batalla en condiciones climáticas extremas, la revancha en Miami fue un juego mucho más controlado y efectivo. Inter no dejó espacio para sorpresas y dominó gran parte del encuentro, con Messi como gran figura.

What a goal for Inter Miami!! 🌴 pic.twitter.com/UHUuEPfE4V

El triunfo de ayer no solo asegura el pase a la siguiente ronda de la Concachampions, sino que también eleva la moral del equipo. Ahora, el Inter Miami se enfrentará al Cavalier de Jamaica en los octavos de final. El primer partido se jugará en la semana del 4 al 6 de marzo, mientras que la revancha será del 11 al 13 del mismo mes.

Antes de concentrarse en los próximos partidos de la Concachampions, las Garzas tienen un desafío inmediato en la MLS. Este domingo, desde las 21 horas (hora argentina), se medirá ante el Houston Dynamo en su segunda presentación de la temporada. En el debut por la Major League Soccer el último fin de semana, el equipo de Florida empató 2-2 contra New York City FC.

⚽ Up next: Round of 16

🆚 Cavalier FC | March 6

🏟️ Chase Stadium.

