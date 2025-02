Mientras la Fórmula 1 se prepara para un nuevo cambio de reglamento técnico y aerodinámico para la temporada 2026, la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) anunció importantes cambios únicamente para el Gran Premio de Mónaco que se implementarán en esta temporada 2025.

El objetivo de la federación es “mejorar la competitividad” en uno de los circuitos más estrechos del campeonatos donde en las últimas ediciones los monoplazas (que de por sí son bastantes anchos) no han brindado el espectáculo que se esperaba, a pesar de que el GP de Mónaco siempre fue tildado como “uno de los más aburridos”.

La nueva obligatoriedad de parar en boxes por lo menos dos veces en la competencia del domingo obliga a los equipos a repensar sus estrategias con la gestión de los neumáticos, sumado a las condiciones climáticas, y el factor azar como lo puede ser una salida del auto de seguridad. Otro de los cambios para únicamente este GP es que los pilotos deberán utilizar tres juegos de neumáticos en vez de dos (como está estipulado para el resto de los trazados), sin importar si hay condiciones de seco o de mojado.

Para comprender mejor la decisión de la FIA es preciso señalar que el Gran Premio de Mónaco se transita por las calles del principado, donde el ancho de sus calles llega únicamente a 7 metros, mientras que los monoplazas actuales poseen un ancho de 2 metros, haciendo que la cantidad de adelantamientos sea muy baja en relación al promedio con el resto de los circuitos del calendario.

“El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA revisó una propuesta sobre la implementación de una estrategia obligatoria de 2 paradas (tanto en condiciones húmedas como secas) para el GP de Mónaco, con la intención principal de mejorar el espectáculo deportivo de esta carrera dada la notable dificultad para adelantar en este circuito”.

“Tras recientes debates en la Comisión de F1, se ha aprobado un requisito específico para el GP de Mónaco que exige el uso de al menos tres juegos de neumáticos en la carrera, y un mínimo de dos compuestos de neumáticos diferentes si se trata de una carrera en seco”.

