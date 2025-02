El Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de Córdoba anunciaron una recompensa de $20 millones para quienes aporten información sobre el paradero de Lian Gael Flores Soraire, el niño de 3 años que desapareció el sábado 22 de febrero en la localidad de Ballesteros Sur. Según el comunicado oficial, el Programa de Recompensas garantiza el anonimato de quienes brindan datos y advierte que proporcionar información falsa podría constituir un delito. Cualquier dato útil debe ser comunicado a la línea gratuita 134.

La desaparición de Lian ocurrió cuando sus padres despertaron de la siesta y no lo encontraron en la casa. Desde entonces, se desplegó un operativo de búsqueda con perros adiestrados, drones, helicópteros y personal especializado, pero hasta el momento no se obtuvieron resultados concretos. En el marco de la investigación, se secuestraron seis vehículos y más de 20 teléfonos celulares, aunque aún no hay indicios claros sobre el paradero del niño.

Uno de los vehículos peritados pertenece a un hombre con antecedentes por trata de personas, aunque su abogada, María Eugenia Nebreda, aclaró que la causa en su contra se originó por un relevamiento del Ministerio de Trabajo y no está vinculada a la desaparición de Lian. También señaló que el padre del niño trabajó con este hombre en el pasado, pero la relación laboral terminó en buenos términos antes del nacimiento del menor.

Fuente: Nexofin