La ausencia de Alan Velasco en la convocatoria de Boca Juniors para enfrentar a Rosario Central ha generado gran especulación en las últimas horas. Tras el doloroso penal fallado en la eliminación del Xeneize en la Fase 2 del Repechaje de la Copa Libertadores contra Alianza Lima, muchos creyeron que la decisión de Fernando Gago de no incluirlo en la lista de convocados era una medida disciplinaria. Sin embargo, la razón parece ser otra.

Según fuentes cercanas al club, Velasco no fue convocado debido a una lesión que arrastra desde antes del encuentro del martes. El mediocampista padece una fuerte molestia en su tobillo derecho, que lo obligó a someterse a una infiltración para poder jugar en la segunda mitad del partido contra los Blanquiazules. Aunque su presencia en el campo fue una muestra de su sacrificio, la dolencia no ha desaparecido y por ello se decidió no arriesgarlo.

En la práctica del jueves, el ex Independiente trabajó de forma diferenciada, realizando ejercicios de rehabilitación en el gimnasio, mientras sus compañeros entrenaban a la par. Esta decisión del cuerpo técnico busca priorizar su recuperación para evitar que la lesión empeore y poder contar con él en mejores condiciones la próxima semana.

El contexto en el que se da la ausencia del jugador no es menor. En Boca, las horas son tensas debido a las especulaciones sobre el futuro de Fernando Gago como entrenador. Se rumorea que el DT dejaría su cargo tras el duelo de este viernes contra el Canalla, tras una reunión con Juan Román Riquelme. En medio de este clima, la situación de Velasco también ha sumado incertidumbre.

Vale recordar que Boca Juniors pagó alrededor de 10 millones de dólares a Dallas FC por el jugador a principios de 2025, convirtiéndolo en la segunda compra más cara en la historia del club. Sin embargo, el rendimiento del mediocampista hasta ahora ha sido cuestionado, ya que aún no ha logrado justificar la alta inversión realizada.

A pesar de los rumores y las críticas, la decisión de no convocar a Velasco responde a una cuestión física, y no a una sanción por el error cometido en la definición ante Alianza Lima. El cuerpo técnico busca que el jugador se recupere adecuadamente para poder aprovechar su potencial en los próximos partidos y que no se vean comprometidos los intereses del club.