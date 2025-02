Días después del brutal crimen de Kim Gómez en La Plata, la madre de la niña de siete años asesinada por delincuentes que quisieron robarle su auto, Florencia habló por primera vez tras presentarse en la Justicia.

“Que se haga justicia, Kim no fue la primera pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No puedo olvidar de sus imágenes”, sostuvo entre lágrimas ante la prensa, mientras era acompañada por el papa de la nena, Marcos Gómez.

En su relato, la mujer pidió: “No nos dejen solos, queremos que nos ayuden en todo lo que puedan”. Asimismo, dijo estar conforme con el accionar de la Justicia, y que la nueva jueza y la fiscal de la cauda se portaron “de diez”.

Fuente: Nexofin