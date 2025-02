La fiscal Carmen Ibarra, de la UFI 3 de La Plata, dictó prisión preventiva por 180 días para el menor de 17 años detenido por el asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por el auto robado en el que viajaba. En cuanto al otro acusado, de 14 años, pidió declarar y negó haber participado en el crimen, aunque su situación procesal se definirá en una audiencia la próxima semana.

El crimen ocurrió en Altos de San Lorenzo, cuando los sospechosos robaron un Fiat Palio rojo con la niña dentro. Durante la fuga, intentaron arrojarla del vehículo y la arrastraron por varias cuadras antes de chocar contra un poste de luz. La autopsia confirmó que la menor murió por un shock hipovolémico a causa de múltiples traumatismos.

El caso reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad, ya que el mayor de los acusados ​​puede recibir una pena similar a la de un adulto, mientras que el menor de 14 años no puede ser condenado. La familia de Kim reclamó justicia. “Que se haga justicia, Kim no fue la primera pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé”, declaró su madre, Florencia Gómez, entre lágrimas.

Fuente: Nexofin