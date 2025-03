En el recibimiento del partido de Boca ante Rosario Central por el Torneo Apertura, la Bombonera estalló contra los jugadores y el cuerpo técnico tras la eliminación en la Copa Libertadores con Alianza Lima.

Desde que los futbolistas asomaron por el túnel para disputar el partido, la hinchada dejó en claro su enojo con tres cánticos contundentes: “Hoy vinimos a ver a Boca, que en la Copa nos falló. Con la hinchada no se juega, la p… que los p…”, el siguiente hit elegido fue: “a ver, a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca, matar o morir“, mientras que la última fue otra que hacía mucho que no se escuchaba en Brandsen 805: “La camiseta de Boca se tiene que transpirar, sino no se la pongan, váyanse, no roben más.”

«HOY VINIMOS A VER A BOCA, QUE EN LA COPA NOS FALLÓ…» canta la gente en La Bombonera. 📺 ESPN Premium pic.twitter.com/PTLjxyqLpc — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2025

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la silbatina que recibió Marcos Rojo cada vez que tocaba la pelota, sobre todo en los primeros minutos del encuentro. Después se cantaron otras canciones para reclamar actitud, como “ponga huevo y corazón, que esta hinchada se merece ser campeón” y “vamos Boca, no le falles a tu gente“. Mientras el equipo se retiraba a los vestuarios en el entretiempo, otra vez los silbidos se apoderaron del ambiente general.

Sin embargo, la mayor cantidad de silbidos se la llevó Fernando Gago cuando fue anunciado por los altoparlantes en un claro mensaje de desaprobación hacia su gestión.