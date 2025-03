Es sin dudas el mayor golpe en su historia copera: La eliminación prematura ante Alianza Lima por la Copa Libertadores tumbó y puso patas arriba el mundo Boca, la continuidad de Fernando Gago y la confianza en el Consejo de Fútbol y Riquelme. Fue un golpazo tremendo. No es para menos. La ilusión que generaba el equipo después del mercado de pases astronómico y la contratación de Pintita hacía que el Xeneize sueñe nuevamente con conquistar la séptima.

Pero llegados a fines de febrero, donde no se consumaron ni dos meses completos del 2025 donde Boca ya no solo no compite por nada internacional, si no que muchos de sus hinchas ya dan el año tirado a la basura. Por eso, uno de los refuerzos estelares del Xeneize en este mercado de pases, el vasco Ander Herrera, salió a hablar luego del triunfo ante el Canalla por 1-0, donde la Bombonera fue una olla a presión con cánticos contra la dirigencia, y jugadores.

“No vamos a olvidar lo que pasó el martes, sabemos lo importante que es la Libertadores para el club, sabemos el golpe que sufrió la gente, pero queríamos darle esta pequeña alegría”, dijo el volante español de 35 años y agregó: “Repito que lo del martes es doloroso, para nosotros también lo es, nos va a durar todavía unas semanas, pero debemos gastar energías en lo que podemos cambiar y en lo que podemos hacer en la cancha”.

“LO DEL MARTES ES DOLOROSO, NOS VA A DURAR TODAVÍA UNAS SEMANAS…” las palabras de Ander Herrera con #ElCanalDeBoca sobre la eliminación del Xeneize en la CONMEBOL #Libertadores. 📹 @ElCanaldeBoca pic.twitter.com/C0WIrGvD2n — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2025

Además, el ex Athletic Bilbao hizo un breve análisis de la victoria de Boca ante Rosario Central que lo dejó momentáneamente como puntero de la Zona A: “creo que salvo dos ocasiones en el segundo tiempo, no nos generaron mucho. Nosotros, en cambio, pudimos matar el partido antes, a pesar de que por momentos fuimos un poco imprecisos, sí fue un buen partido”.