De cara a los primeros compromisos de este 2025 en el mes de marzo, el entrenador Lionel Scaloni dispuso una prelista de 33 convocados para la doble fecha de Eliminatorias de la Selección Argentina. Los dos duelos serán de primer nivel ante Uruguay en Montevideo y Brasil en el Monumental de Buenos Aires.

Hay varias sorpresas por parte del cuerpo técnico como la aparición del Diablito Echeverri, la figura del equipo De Diego Placente Sudamericano Sub-20, como también el lateral Francisco Ortega, Máximo Perrone y los dos futbolistas del Bologna, Benja Domínguez y Santi Castro.

Nahuel Molina (At. Madrid), Gonzalo Montiel (River), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Lyon) y Francisco Ortega (Olympiakos)

Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (At. Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Máximo Perrone (Como)

Giuliano Simeone (At. Madrid), Benjamín Domínguez (Bologna), Thiago Almada (Lyon), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Claudio Echeverri (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Julián Álvarez (At. Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Santiago Castro (Bologna) y Ángel Correa (At. Madrid)