Hoy comienza la emoción de los octavos de final de la UEFA Champions League con cuatro partidos de alto calibre. Después de lo que fueron los duelos de playoffs donde se clasificaron los últimos equipos a esta fase, ahora empezará el tradicional formato de la competencia y donde uno de estos 16 equipos será el campeón de esta nueva edición. El primer duelo de la jornada será a las 14:45, cuando el Brujas de Bélgica reciba al Aston Villa, equipo del arquero argentino Emiliano Martínez.

A las 17:00 se disputarán otros tres partidos, entre ellos, el esperado Derbi Madrileño en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, campeón de varias ediciones de la Orejona, se enfrentará al Atlético de Madrid que bajo la dirección de Diego Simeone, se ha consolidado como uno de los más sólidos de Europa. Con una plantilla llena de argentinos y con la figura de Julián Álvarez en gran forma, el Aleti buscará dar el golpe en el templo blanco que tendrá el poderoso ataque con Vinicius, Rodrygo, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

En otro de los duelos a esa misma hora, el PSV Eindhoven será local contra el Arsenal. El conjunto neerlandés intentará dar el golpe contra los Gunners en uno de los duelos más desiguales de la serie. Mientras tanto, en Alemania, el Borussia Dortmund recibirá al Lille de Francia en un encuentro que promete ser disputado y clave para ambos equipos en su búsqueda por avanzar.

Mañana continuará la acción con duelos aún más atractivos. Inter de Milán visitará a Feyenoord en un enfrentamiento complicado para los italianos ya que los neerlandeses vienen de eliminar al Milán en los playoffs. Luego, el Bayern Munich se medirá contra el Bayer Leverkusen en otro clásico de la Bundesliga que podría tener grandes repercusiones por lo que vienen mostrando en las últimas temporadas.

Además, PSG se enfrentará a Liverpool en una revancha que promete emociones porque el conjunto inglés viene en un gran momento mientras que los parisinos quieren ilusionarse con el trofeo. Por último, el Benfica se medirá con el Barcelona en un choque que también se perfila como atractivo porque las Águilas siempre dan pelea en estos torneos pero los Culés llegan con un gran presente en la temporada.

