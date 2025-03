Cuando parecía que todo quedaba en la nada misma, la dirigencia de Estudiantes de La Plata, encabezada por Juan Sebastián Verón, confirmó esta mañana que el Grupo Foster Gillet le transfirió una parte del dinero que habían acordado: se trata de US $5.000.000 que sería aproximadamente el 50% del préstamo que el club acordó con el empresario estadounidense.

En el club de la capital bonaerense fueron cautos y no dieron la noticia hasta que el dinero impacte en las cuentas del club, más aún teniendo en cuenta las alertas por impago que tuvieron River y Vélez. Eso sí, más allá de esta primera transferencia, en el Pincha no dieron mayores detalles sobre los otros US $4.700.000 que aún restan del préstamo.

¿Para qué utilizará Estudiantes el dinero de Foster Gillett?

Si bien, aún hay tiempo hasta el 12 de marzo para seguir incorporando, desde Estudiantes dan por sentado que el dinero de Foster Gillet no será destinado para hacerse con el pase de Hernán López Muñoz, quien milita en San Jose Earthquakes (Estados Unidos). Incluso, tampoco aseguran que vayan a reforzar el plantel en los seis días que le quedan de plazo.

Cabe destacar que la participación del empresario norteamericano (quien busca ser propietario de una parte minoritaria del club) aún queda sujeta a la aprobación de los socios del Pincha en una asamblea.