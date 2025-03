La nueva temporada de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y este será el último fin de semana sin compentecia: el próximo domingo 16 de marzo se corre el Gran Premio de Australia.

Para los fanáticos argentinos llegó el alivio hace un tiempo con la llegada de Franco Colapinto a Alpine tras su salida de Williams Racing, escudería con la que corrió 9 carreras en 2024. A pesar de que su lugar es de piloto de reserva, habrá que ver como se desarrollan las carreras y las oportunidades para Colapinto.

En la previa del inicio de la temporada en la F1, el nacido Pilar habló con la revista Can and Driver y no pudo ocultar su agradecimiento a Flavio Briatore (director deportivo) y su ilusión tras la llegada a la escudería francesa:

“Solo puedo decir que para mi es un honor. Él encontró a Schumacher, a Alonso, que luego acabaron campeones, así que para mi su llegada ha sido muy especial. Que se fijen en mí y que pueda ser el siguiente en la lista, obviamente es muy lindo. Ha hecho un esfuerzo por tenerme tras haber visto lo que puedo hacer” confesó el piloto nacional.

Back in Enstone with the Team 👊 pic.twitter.com/YDT6TBNt5B — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 27, 2025

A partir del fin de semana que viene y hasta diciembre, vuelve la ‘Colapintomanía‘ con nuevos objetivos y desafíos en Alpine, la nueva escudería del argentino.

Detrás de Pierre Gasly, es el piloto que más experiencia tiene dentro del equipo y tendrá que hacerla valer cuando tenga la oportunidad de dejar ser reserva y subirse a demostrar. Los resultados de Jack Doohan tendrán mucho que ver para sus aspiraciones.

De todas maneras su carrera no es contra el tiempo y su juventud le abrirá miles de caminos. Así lo dio a entender su manager, María Catarineu, quien reveló las esperanzas que Briatore tiene con él: “Estima que puede estar en la F1 durante no menos de 15 años si logra desarrollar su potencial”.