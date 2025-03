Vélez consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura al ganarle por 1-0 a San Martín de San Juan con gol de Braian Romero. Sin embargo, el momento más destacado se dio en la vuelta de Valentín Gómez tras su pase frustrado al Udinese de Italia ya que el empresario Foster Gillett nunca pagó la cláusula de rescisión. Tras el partido, el defensor no dudó en criticar a la dirigencia del Fortín y al empresario estadounidense.

“Sinceramente, creo que no estaba al 100% para jugar. Me pidió Marcelo (Bravo) en la semana si estaba listo, le dije que sí, que iba a intentar hasta donde podía desde un lugar en el que me venía entrenando… es verdad lo que se dijo que estuve entrenando en una plaza”, comenzó el joven central.

“Eso también es culpa de la dirigencia de Vélez. Si bien el primer responsable es Foster, obviamente, no les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contra turno. Me tuvieron 10 días llorando en una habitación sin poder entrenar”, explayó.

SINCERIDAD TOTAL: ATENCIÓN AL DESAHOGO DE VALENTÍN GÓMEZ EN VÉLEZ… 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AKtz6Qmo1r — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2025

“Desde ese lado, un poco con bronca también porque nosotros después damos la cara y somos los responsables del mal momento que vivimos, pero las condiciones en las cuales entrenamos no son óptimas, la cancha no está en el mejor estado, el vestuario hay que remodelarlo”, continuó.

Y, por último, señaló: “Hay que hacer muchas cosas para que Vélez siga siendo lo que es, un gran club. Para que te des una idea, los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta y podamos descansar tranquilos en la concentración. El gimnasio que tenemos no es apto para un equipo de Primera. Estaría bueno que ellos muestren su parte de la responsabilidad”.