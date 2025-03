El panorama en River no puede ser peor en este comienzo de año en el 2025. No juega bien y arrastra la misma imagen desde el fin del año pasado, el mercado de pases no trajo soluciones y encima los jugadores desfilan por la enfermeria.

El miércoles sintió el cimbronazo tras ser derrotado por los penales en la Supercopa Internacional y ver a Talleres gritar campeón en Paraguay. A todo lo mencionado en el párrafo anterior, se suma algo nuevo y desconocido en la ‘Era Gallardo‘: perder finales.

El defensor Lucas Martínez Quarta y Sebastían Driussi salieron lesionados en pleno partido ante la T y horas más tarde se confirmó que ambos jugadores están desgarrados.

Antes de dar la lista de convocados para enfrentar a Atlético Tucumán el domingo en el Más Monumenal, el cuerpo médico le comunicó a Marcelo Gallardo otra baja sensible en el equipo: Matías Rojas, quien sufrió una contractura y se realizará estudios.

¿Cómo será el recibimiento en Núñez?

El termómetro en el Monumental el domingo, cuando River reciba a Atlético Tucumán, será uno de los acontecimientos a seguir en el partido correspondiente por la fecha 10 del Torneo Apertura.

El hincha del Millonario le soltó la mano al equipo tras la deplorable imagen que dio el equipo en los 120′ minutos y en los penales. Franco Armani y Gonzalo Montiel, los únicos que se salvan de este inicio de año flojísimo del equipo de Gallardo.