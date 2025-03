Miguel Borja uno de los más apuntados por los hinchas de River en el último tiempo, no estuvo fino en el Más Monumental ante Atlético Tucumán y a través de sus redes sociales reconoció la mala racha que atraviesa.

El equipo de Marcelo Gallardo sumó de 3 anoche, pero sigue sin convencer desde el juego. En la previa del encuentro, varios jugadores fueron silbados tras perder la final ante Talleres de Córdoba por la Supercopa Internacional.

Colibrí pasó de ser un animal del gol en la ‘Era Demichelis’ con estadísticas muy altas, a entrar una mala racha que no tiene fin en el segundo ciclo del Muñeco.

El posteo del Colombiano

A los delanteros de River les cuesta convertir. Anoche Facundo Colidio salvó la ropa sobre el final, con un certero remate desde afuera del área, aunque las figuras millonarias fueron Franco Mastantuono y Armani.

Borja tuvo dos claras en el primer tiempo, En la primera fue asistido por Mastantuono, quien lo dejó mano a mano contra el arquero rival. Controló, se metió al área y quiso definir por encima de Durso (figura del match), pero respondió bien el ex Gimnasia.

Minutos después volvió a quedar mano con el arquero tras sacarse de encima un defensor, pero llegó algo exigido y el arquero pudo controlar la situación. Antes entraban.

“He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito“, posteó en sus redes sociales post partido.