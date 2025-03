José Luis Chilavert, el legendario arquero paraguayo, expresó su descontento con la llegada de los Mellizos Barros Schelotto a Vélez Sarsfield, donde retomarán su etapa como entrenadores en el fútbol argentino tras siete años de ausencia. Esta decisión, que marca su retorno al fútbol argentino, no fue bien recibida por el ex futbolista del Fortín quien no dudó en manifestar su desacuerdo en una reciente entrevista con Picado TV.

Chilavert recordó el historial de enfrentamientos con los Barros Schelotto, que comenzó en los años en que ambos jugaban en Vélez y Gimnasia, respectivamente. Durante esa etapa los roces entre ellos fueron frecuentes, con intercambios de palabras e incluso enfrentamientos físicos en el Bosque. Este pasado conflictivo parece haber marcado la relación entre ambos, lo que explica en parte las duras críticas del ex golero hacia los Mellizos.

En sus declaraciones, el ex arquero no solo se refirió a la enemistad personal, sino también a lo que considera una falta de capacidad profesional por parte de Guillermo y Gustavo. Según Chila, el conjunto albiazul merece un entrenador con más autoridad y nivel, mencionando nombres como Asad, Sotomayor o Compagnucci como opciones más adecuada: “No tienen nivel, autoridad ni capacidad para estar al frente de Vélez”, afirmó sin titubeos.

🚫🎙️ José Luis Chilavert se opuso a la contratación de Guillermo Barros Schelotto como DT de #Vélez y opinó cuáles serían sus candidatos. 🗣️ “A mí me hubiera encantado que llegue un campeón del mundo, caso Asad, Sotomayor, Compagnucci… los Barros Schelotto no tienen nivel,… pic.twitter.com/DoYPPVFuqM — Sábado Vélez (@sabadovelezok) March 13, 2025

Chilavert apuntó contra todos

Además, Chilavert fue más allá y expresó su conocimiento directo sobre la falta de trabajo de los hermanos, especialmente en Paraguay, donde no tuvieron el éxito esperado al mando de la Selección: “No es que me comentaron o me enteré por un chisme, lo digo con conocimiento de causa”, agregó el ex arquero, sugiriendo que los Barros Schelotto no son profesionales aptos para dirigir a un club grande como Vélez.

El ex futbolista no dejó pasar la oportunidad de criticar la situación actual del fútbol, donde según él: “Hoy los representantes son los que manejan el fútbol. Para los hinchas y socios, esto es una puñalada“. De esta manera el recordado arquero ya liquidó a los nuevos entrenadores del Fortín sin debutar.