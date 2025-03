La Fórmula Uno da inicio a su campeonato en tierras australianas, mas precisamente en Albert Park, en el circuito de Melbourne, donde a pesar de no competir como titular Franco Colapinto hizo acto de presencia por las calles del paddock de la categoría.

El piloto argentino cumplirá el rol para el que fue contratado en un principio, ser la reserva de Pierre Gasly y Jack Doohan mientras aguarda por su oportunidad de volver a pilotar un monoplaza.

El Pilarense participó del Media Day (conferencias de prensa y múltiples entrevistas con medios de comunicación acreditados) en Melbourne donde se reencontró con sus ex mecánicos e ingenieros durante su estancia en Williams, incluso se reencontró con James Vowles, su exjefe de equipo.

📸🧉 El reencuentro de Franco y el Tío James en el paddock!

Franco no dejó pasar la oportunidad e hizo algo que no había podido realizar el año pasado: luego de un cálido abrazo, Colapinto le hizo probar el mate al “tío James” y al parecer por las caras que puso el britanico mucho no le gusto.

La secuencia de Colapinto compartiéndole mate a James Vowles 🧉 le gusta o no?

Posteriormente Franco tuvo tiempo para atender a los periodistas, dialogar con los fanáticos, firmar autógrafos, sacarse fotos e incluso compartir una mini merienda con unas jóvenes australianas que se acercaron a las vallas a dialogar con Colapinto, quien tuvo el tierno gesto de compartir sus galletitas de chocolate a ellas. El momento quedó inmortalizado en un video que horas más tarde, el pilarense reposteó y comentó “No me dejaron ni una, había hambre parece“.