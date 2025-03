Fiel a su estilo, Mario Pergonoli volvió a criticar a la conducción de Juan Román Riquelme como presidente de Boca y no se guardó nada de su paso como dirigente en el club, en la anterior gestión de Jorge Amor Ameal como mandatario.

En diálogo con María O’Donnell, para el canal de streaming Cenital +, el líder de radio Vorterix realizó una analogía sobre la imagen de Riquelme en el ‘Mundo Boca’:

“Dirigir no es lo mismo que ser un ídolo, no basta con la intención de ‘yo quiero a este club’”, sentenció. Cuándo le preguntaron sobre un posible el regreso al club, respondió:

“A veces pienso que voy a volver, la mayoría de las veces pienso que no. Si vuelvo, ya conozco bastante el paño“, aseguró el empresario.

Cómo se dio su salida del Xeneize

En 2019, Jorge Amor Ameal se proclamó como presidente de Boca y en su fórmula Mario Pergolini lo acompañaba como vicepresidente, aunque sólo duró 2 años en el cargo.

Sí bien en aquel momento confesó que no hubo peleas con Ameal o Riquelme y que la decisión se trataba por no poder llevar adelante proyectos que pensaba para el club, pasado un tiempo después empezó a ventilar detalles de su decisión.

«Cuando estuve en Boca era como estar en un programa de 40 puntos». Mario Pergolini recordó su gestión como vicepresidente del 'Xeneize'

Su vínculo con el Torero quedó rota, a tal punto que nunca más volvieron a cruzar palabras y tampoco saludarse. En el ida y vuelta con María O’ Donell criticó su manera de trabajar, individualista y personalista.

Así lo explicó: “No, la verdad que no lo hace (armar grupos de trabajo). Una pena, porque yo creo que con lo que él podía hacer en fútbol y lo que yo lo podría haber acompañado… yo creo que él no se permite eso. ‘Esto es con mi gente, con mis reglas, a mi forma’. Súper (desconfiado). Tendrá sus razones, él no viene de un lugar sencillo, y estar adentro del fútbol es complicado”.