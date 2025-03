Si hay una palabra que definió la serie por penales entre los Colchoneros y los de la Casa Blanca es polémica, y justamente no ha hecho otra cosa que crecer y crecer por la discusión sobre si el penal de Julián Álvarez estuvo bien anulado o no en la definición entre el Atleti y el Real por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

La repetición del penal del Ex River ha girado alrededor del mundo desde distintos ángulos. Que si la toco con las dos piernas, que si no lo hizo, etc. El debate tanto en noticieros deportivos como en las redes sociales parecía que iba a ser eterno hasta que el ente regulador del fútbol europeo tomo (o mejor dicho, reafirmó) postura con respecto al penal del cordobés

Ahora, la UEFA decidió ponerle fin a todos los debates y sumó un nuevo elemento audiovisual, de mucho peso, con el cual los árbitros del VAR se justificaron para anular el gol de la araña en la tanda de penales.

Además del video en cuestión, la UEFA emitió un comunicado: “El Atlético de Madrid consultó a la UEFA sobre el incidente, que provocó la anulación del penalti lanzado por Julián Álvarez al final del partido de la UEFA Champions League de ayer contra el Real Madrid. Aunque fue mínimo, el jugador contactó con el balón con el pie de apoyo antes de chutar, como se muestra en el vídeo adjunto. Según la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para anular el gol. La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y el IFAB para determinar si la regla debe revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario”, publicó el ente rector del fútbol europeo, poniendo un presunto final a esta polémica que nos dejo la serie entre el equipo del Cholo Simeone y Carlo Ancelotti

Statement on the VAR decision at last night’s Atlético vs Real Madrid match:

Atlético de Madrid enquired with UEFA over the incident, which led to the disallowance of the kick from the penalty mark taken by Julián Alvarez at the end of yesterday’s UEFA Champions League match… pic.twitter.com/HlVU6KwCJD

— UEFA (@UEFA) March 13, 2025