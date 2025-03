A más de 4 años de su partida física de este mundo, el legado que dejó Diego Armando Maradona en el corazón de todos los argentinos es innegable. Incluso también en el resto del mundo, producto de la figura mundial que fue y que trascendió las barreras del fútbol logrando el reconocimiento en otros deportes.

Moto GP no es la excepción. Diego en vida siempre que pudo mostró su fanatismo por las motos, apoyando incondicionalmente a Valentino Rossi y luego de conocerse la noticia de su fallecimiento, los homenajes no tardaron en llegar. Incluso, se siguen repitiendo a pesar del paso del tiempo y hoy, en el marco del GP de Argentina presenciamos otro emocionante tributo al 10.

Durante su arribo al circuito santiagueño donde se disputará la segunda prueba de la temporada, el piloto español Alex Rins homenajeó al Pelusa de una forma muy bella, incluyéndolo en su casco.

Resulta que el piloto oficial de Yamaha tuneó la protección de su cabeza simulando la camiseta de Newell’s y colocó la silueta del rostro del Pelusa de un lado y el mítico 10 del otro lado: “El legado del Diego en la cultura argentina es innegable. Este es mi homenaje no sólo a un ícono mundial, si no a una forma de entender el deporte que tenemos el placer de experimentar (casi) cada año acá en Termas”, escribió en sus redes sociales el español.

El legado del Diego en la cultura argentina es innegable. Aquí el deporte se vive con una pasión sin comparación. Los que te quieren, te aman, y los que no, te odian. Este es mi homenaje no sólo a un icono mundial, si no a esta forma de entender el deporte. VAMO ARGENTINA 🇦🇷 pic.twitter.com/HiFcwW0jTE

Y eso no fue todo. Acompañando ese hermoso gesto en su casco, el motociclista usó la casaca de la Lepra que utilizó Maradona, siendo exactamente la misma que también utilizo Messi en su homenaje tras su fallecimiento: “Escogí llevar la camiseta de Maradona porque él es una leyenda aquí en Argentina, un símbolo. Es un lugar especial, lleno de historia. Me siento muy afortunado de poder llevarla”, expresó Rins con una sonrisa de oreja a oreja.

refachero -ra. adjective 🇦🇷: to arrive at the circuit in style 😎⚽️#ArgentinaGP #MotoGP #42ins #Maradona #D10S@MotoGP @YamahaMotoGP pic.twitter.com/Pf76Wrv5XU

— Alex Rins (@Rins42) March 13, 2025